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Akdeniz'de deprem! AFAD detayları duyurdu

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 17:36 Güncelleme: 09.08.2024 17:42
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Akdeniz’de deprem! AFAD detayları duyurdu

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu. Saat 17.05'te gerçekleşen depremin 6,85 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu.

AFAD'ın depreme ilişkin X hesabından yapılan paylaşım.AFAD'ın depreme ilişkin X hesabından yapılan paylaşım.

Depremin yerin 6.85 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

SOND DEPREMLER

2024-08-09 17:10:14 36.84444 34.69861 6.97 ML 2.2 Akdeniz (Mersin)
2024-08-09 17:05:13 35.50694 22.95111 6.85 MW 4.5 Akdeniz
2024-08-09 17:04:54 38.05111 36.48361 6.97 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-08-09 15:57:24 40.30667 23.955 4.7 ML 3.0 Ege Denizi
2024-08-09 14:46:50 40.61861 35.43667 7.0 ML 1.5 Mecitözü (Çorum)
2024-08-09 14:23:26 38.13861 38.56583 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-08-09 14:07:21 39.68194 29.44417 13.9 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-08-09 13:55:56 36.06389 28.86806 5.27 ML 3.0 Akdeniz - [46.96 km] Kaş (Antalya)
2024-08-09 13:22:38 39.33944 29.30083 3.93 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2024-08-09 13:17:55 38.155 36.82389 7.0 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş)

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