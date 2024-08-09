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İşe gitmeyince evine gelen arkadaşları tarafından ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 13:26 Güncelleme: 09.08.2024 13:27
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İşe gitmeyince evine gelen arkadaşları tarafından ölü bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş aradaşları tarafından evinde ölü bulundu.

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