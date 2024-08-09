09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Amasya'da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 13:24
ABONE OL
Amasya’da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda yakalandı

Amasya'da kendilerini ‘istihbaratçı asker' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen çiftçi Semiha Çetin, köyünde kiraz satışından biriktirdikleri altınlarını kaptırdı. Amasya polisi, peşine düştükleri iki dolandırıcıyı şehirden kaçmadan önce gittikleri kuyumcuda altınları bozdurmaya çalışırken yakaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör