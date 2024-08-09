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En hızlı çay içme yarışmasında şampiyon oldu, Yusuf Dikeç'in pozunu verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:29
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En hızlı çay içme yarışmasında şampiyon oldu, Yusuf Dikeç’in pozunu verdi

Rize'de 13. kez yapılan Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali çerçevesinde düzenlenen en hızlı çay içme yarışmasını kazanan Türk, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.

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