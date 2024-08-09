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Hatay'da beton pompası taşıyan tır devrildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 01:19
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Hatay’da beton pompası taşıyan tır devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan beton pompası yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

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