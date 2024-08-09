Esenyurt’ta oto hırsızları suç üstü yakayı ele verdi

POLİSİN ÜZERİNE MİNİBÜSÜ SÜREREK KAÇTILAR

Yapılan denetim sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan minibüs, yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta bulunan iki kişinin 17 yıl 4 ay ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken, minibüsünde çalıntı olduğu tespit edildi.



Şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yoklama kaçağı olan 12 kişi tespit edilirken bir kişinin de aranması olduğu belirlendi. Ekipler evraklarında eksiklikler bulunan 10 araç sürücüsüne ise 64 bin 269 lira idari para cezası yazdı.