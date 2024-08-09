Esenyurt'ta oto hırsızları suç üstü yakayı ele verdi
Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkyolu Mahallesi'nde ara sokaklarda 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. İlçe emniyet müdürünün de katıldığı denetim sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan incelemede minibüsün çalıntı olduğu ve içinde bulunan iki kişinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkyolu Mahallesi'nde ara sokaklarda 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. 17.00-20.00 saatleri arasında yapılan denetime ilçe emniyet müdürleri ile emniyet müdür yardımcıları da katıldı.
6 ekipten oluşan 40 polisin yaptığı denetimde 80 araç, 15 motosiklet ile 9 iş yerinde arama yapıldı. Denetimde ayrıca 455 kişiye ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
POLİSİN ÜZERİNE MİNİBÜSÜ SÜREREK KAÇTILAR
Yapılan denetim sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan minibüs, yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta bulunan iki kişinin 17 yıl 4 ay ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken, minibüsünde çalıntı olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yoklama kaçağı olan 12 kişi tespit edilirken bir kişinin de aranması olduğu belirlendi. Ekipler evraklarında eksiklikler bulunan 10 araç sürücüsüne ise 64 bin 269 lira idari para cezası yazdı.
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