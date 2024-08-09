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Fındık hasadında komando yemini, sosyal medyada ilgi odağı oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 14:10
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Fındık hasadında komando yemini, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Giresun'da fındık hasadı sırasında bir grup, bahçe altı temizliği yapmak için ilginç bir yemin töreni düzenleyerek sosyal medyada büyük ilgi topladı.

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