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2021 yılında sel felaketini yaşayan Kastamonu, tersip bentleriyle sellere karşı güçleniyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 14:09 Güncelleme: 09.08.2024 14:09
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2021 yılında sel felaketini yaşayan Kastamonu, tersip bentleriyle sellere karşı güçleniyor

Kastamonu'da sellere sebep olan havzalarda yapılan tersip bentleri sayesinde ihtimal sel baskınlarının şiddeti azaltılacak. Proje ile ilgili konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Şu anda 30 adet tesisi 20 milyon lira harcayarak bitirdik" dedi.

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