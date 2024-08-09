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Amasya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:06
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Amasya’da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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