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Bursa'da imalathanede yangın! 3 kişi hastanelik oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 23:26
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Bursa’da imalathanede yangın! 3 kişi hastanelik oldu

Bursa İnegöl'de akşam saatlerinde mobilya aksesuar imalathanesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yapılan müdahale ile alevler söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu ve dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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