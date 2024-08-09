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Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 08:55 Güncelleme: 09.08.2024 09:06
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Büyükçekmece’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Büyükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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