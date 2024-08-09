Google Doodle’ı break dans nedir, ne demek? Break dans nereye, hangi ülkeye ait?

Break dansın tarihi, 1970'lerin New York şehri, özellikle de Bronx bölgesine dayanır. Burada gençler, DJ'lerin hip-hop ritimleri eşliğinde kendi dans stillerini geliştirerek yeni bir kültürel hareketin fitilini ateşlemişlerdir. Bu kültür, başlangıçta yerel bir oluşum olmasına rağmen, zamanla uluslararası alanda büyük ilgi görmüş ve pek çok farklı dans stilinden etkilenmiş bir yapıya bürünmüştür.

Bugün break dans, dünya genelinde gençler tarafından benimsenen ve sevilen bir sanat formu olarak kalmaya devam etmektedir.