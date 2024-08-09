Google Doodle'ı break dans nedir, ne demek? Break dans nereye, hangi ülkeye ait?
Google, Yaz Olimpiyatları vesilesiyle break dansı Doodle yaptı. Bu gelişmenin hemen akabininde break dans ile ilgili detaylar, kökenleri ve özellikleri merak konusu oluyor. Peki, Google Doodle'ı break dans nedir, ne demek? Break dans nereye, hangi ülkeye ait? İşte merak edilenler!
Google, Yaz Olimpiyatları için break dansa özel bir doodle hazırladı. Pek çok kişi tarafından sevilen ancak tam olarak bilinmeyen break dansa dair bilgiler araştırılmaya başlandı.
BREAK DANS NEDİR?
Break dans, genellikle beton gibi sert zeminlerde yapılan ve atletik hareketlerle ritmi bir araya getiren bir sokak dansı türüdür.
BREAK DANS NEREYE, HANGİ ÜLKEYE AİT?
1970'lerin sonlarında Amerika'nın büyük şehirlerinde doğmuş ve 1980'lerde küresel bir fenomene dönüşmüştür. Bu dans stilinin en belirgin özellikleri arasında, dönmeler (spins), atlamalar ve güç hareketleri yer alır.
Break dansın tarihi, 1970'lerin New York şehri, özellikle de Bronx bölgesine dayanır. Burada gençler, DJ'lerin hip-hop ritimleri eşliğinde kendi dans stillerini geliştirerek yeni bir kültürel hareketin fitilini ateşlemişlerdir. Bu kültür, başlangıçta yerel bir oluşum olmasına rağmen, zamanla uluslararası alanda büyük ilgi görmüş ve pek çok farklı dans stilinden etkilenmiş bir yapıya bürünmüştür.
Bugün break dans, dünya genelinde gençler tarafından benimsenen ve sevilen bir sanat formu olarak kalmaya devam etmektedir.
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