09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da 3 katlı binada yangın

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:07
ABONE OL
Bursa’da 3 katlı binada yangın

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör