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Antalya açıklarında deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 11:04 Güncelleme: 09.08.2024 11:40
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Antalya açıklarında deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Saat 10.38'de meydana gelen deprem Antalya'da da hissedilirken, AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

AFAD, saat 10.38'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Antalya'nın Kaş ilçesine 48.11 km mesafede meydana gelen depremin derinliği ise 11.76 km olarak kaydedildi.

ŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya'da da hissedildiAkdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya'da da hissedildi

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
2024-08-09 10:38:21 - 4.1 - Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya) - 11.76
2024-08-09 07:30:58 - 2.7 - Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van) - 7.0

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