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Konya'da korku dolu anlar! Çıkan silahlı kavgada kan aktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 01:06 Güncelleme: 10.08.2024 01:41
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Konya’da korku dolu anlar! Çıkan silahlı kavgada kan aktı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki silahlı kavgada anne ve kızı yaralandı. Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

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