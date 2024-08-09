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Kangallar serinlemek için 'çukur' kazıyor

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 10:58
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Kangallar serinlemek için ’çukur’ kazıyor

Sivas'ın dünyaca ünlü marka değerlerinden Kangal köpekleri, sıcak havadan olumsuz etkileniyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi gördüğü kentte Kangallar, toprağın serinliğinden faydalanmak için çukurlar kazıyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Kangal köpekleri, 1 metrelik çukurlar kazarak, çukurdaki ısısı düşük toprakların üzerine yatarak serinliyorlar" dedi.

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