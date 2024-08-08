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Zonguldak’ta feci kaza! Savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Ayçiçek
Giriş: 08.08.2024 21:09
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Zonguldak’ta feci kaza! Savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşandı.Kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan ticari taksi kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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