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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 115 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 20:37
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 115 kişi yakalandı

İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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