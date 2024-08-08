Serinlemek için girdiler canlarından oldular! 4 kişi öldü 1 kişi kayıp
Sıcak havalardan bunalanlar serinlemek için baraj ve göletlere girerek serinlemek istiyor ancak bu durum çoğu kez facia ile sonlanıyor. Buna örnek bir olay da Muş'ta yaşandı. Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden acı haber geldi. 4'ünün boğularak can verdiği korkunç olayda 1 kişi ise hala kayıp. Kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışmalar devam ederken olaya ilişkin Muş Valisi Avni Çakır açıklamasında 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyleyerek baraj ve göletlere girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
5 kişinin serinlemek için girdiği baraj sonları oldu. Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi. Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.
BARAJ VE GÖLETLERE GİRMEYİN!
Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Vali Çakır'ın açıklamasının ardından AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Ekipler tarafından cenazeleri sudan çıkarılan Yasin (18), Edanur (20) ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cansız bedenleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.
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