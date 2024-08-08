Serinlemek için girdiler canlarından oldular! 4 kişi öldü 1 kişi kayıp

5 kişinin serinlemek için girdiği baraj sonları oldu. Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi. Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.