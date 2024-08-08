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Zap Suyu'nda 'İğneli Bodur Yayın Balığı' yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 09:07
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Zap Suyu’nda ’İğneli Bodur Yayın Balığı’ yakalandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi yakınlarındaki Zap Suyu'nda amatör balıkçıların ağına nadir görülen "İğneli bodur yayın balığı" takıldı.

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