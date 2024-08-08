CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi köylüyü dikkate almadı! Asırlık ağaçlar katledildi
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından asırlık meşe ve palamut ağaçları katledilerek inşa edilen enerji santraline tepkiler dinmiyor. Bölge halkının "ağaçları kesmeyin, yeşili koruyun" isteklerine kulak tıkayan belediye yönetimi, büyük bir katliama imza attı. Santral için daha uygun, doğayı katletmeden bir alan belirlenmesini isteyen köylülerin gözü gibi baktığı ağaçlar, yerini CHP'li belediyenin santraline bıraktı.
Tarım alanlarında yıllardır korudukları 300-400 yıllık ağaçların kesilmesine tepki gösteren köylüler, ağaçların kesildiğini görünce "Cenazemiz var" diyerek gözyaşı dökmüştü. Olay yerinde görüntülenen ağaçların üzerinde filizlerin olduğu, yeşillenmiş ağaçların bir bir katledildiği ortaya çıkmıştı.
KÖYLÜLERİN TEPKİSİNE ALDIRIŞ ETMEDİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi, köylülerin tepkisine aldırmadan projenin hayta geçirilmesi için çalışmalarına devam etti. Tarım alanlarındaki asırlık ağaçların yerine güneş enerji santralı olan Denizova GES tesisini yaptı. Köylülerin tepkisine aldırmayan Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki hafta tesisin açılışını yapmayı planlıyor.
'NASIL ÇEVRECİ BUNLAR'
Sabah'ın haberine göre; köylülerin yıllardır koruduğu, gözü gibi baktığı ağaçların kesilip yerine güneş santralı inşa edilmesine karşı çıkan vatandaşlar, "Bu nasıl bir zihniyet. Bunların zihniyeti doğadaki güzellikleri yok etmek. Dişe dokunur bir tane projeleri yok. İşte CHP belediyeciliğinin sözde çevreci anlayışı. MUSKİ sahte çevreciymiş. Hani bunlar çevreciydi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Muğla Valiliği'nin, SABAH'ın geçen yıl yaptığı ağaç katliamı haberlerinin üzerine 300- 400 yıllık ağaçların kesilmesi talimatını veren belediye ve kurumlar hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Ayrıca sorumluların yargılanması için soruşturma izni verildiği de belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...