CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi köylüyü dikkate almadı! Asırlık ağaçlar katledildi

'NASIL ÇEVRECİ BUNLAR'

Sabah'ın haberine göre; köylülerin yıllardır koruduğu, gözü gibi baktığı ağaçların kesilip yerine güneş santralı inşa edilmesine karşı çıkan vatandaşlar, "Bu nasıl bir zihniyet. Bunların zihniyeti doğadaki güzellikleri yok etmek. Dişe dokunur bir tane projeleri yok. İşte CHP belediyeciliğinin sözde çevreci anlayışı. MUSKİ sahte çevreciymiş. Hani bunlar çevreciydi" ifadelerini kullandı.