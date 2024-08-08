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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi köylüyü dikkate almadı! Asırlık ağaçlar katledildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 08:11 Güncelleme: 08.08.2024 08:18
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CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi köylüyü dikkate almadı! Asırlık ağaçlar katledildi

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından asırlık meşe ve palamut ağaçları katledilerek inşa edilen enerji santraline tepkiler dinmiyor. Bölge halkının "ağaçları kesmeyin, yeşili koruyun" isteklerine kulak tıkayan belediye yönetimi, büyük bir katliama imza attı. Santral için daha uygun, doğayı katletmeden bir alan belirlenmesini isteyen köylülerin gözü gibi baktığı ağaçlar, yerini CHP'li belediyenin santraline bıraktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizova mevkiinde CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali kurmak için geçen yıl mart ayında harekete geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, santral için bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçlarının da aralarında olduğu 80 ağacı katletti.

Köylünün CHP'li belediyeye tepkisi dinmiyorKöylünün CHP'li belediyeye tepkisi dinmiyor

Tarım alanlarında yıllardır korudukları 300-400 yıllık ağaçların kesilmesine tepki gösteren köylüler, ağaçların kesildiğini görünce "Cenazemiz var" diyerek gözyaşı dökmüştü. Olay yerinde görüntülenen ağaçların üzerinde filizlerin olduğu, yeşillenmiş ağaçların bir bir katledildiği ortaya çıkmıştı.

Asırlık ağaçlar katledilerek inşa edilen enerji santraliAsırlık ağaçlar katledilerek inşa edilen enerji santrali

KÖYLÜLERİN TEPKİSİNE ALDIRIŞ ETMEDİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi, köylülerin tepkisine aldırmadan projenin hayta geçirilmesi için çalışmalarına devam etti. Tarım alanlarındaki asırlık ağaçların yerine güneş enerji santralı olan Denizova GES tesisini yaptı. Köylülerin tepkisine aldırmayan Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki hafta tesisin açılışını yapmayı planlıyor.

'NASIL ÇEVRECİ BUNLAR'
Sabah'ın haberine göre; köylülerin yıllardır koruduğu, gözü gibi baktığı ağaçların kesilip yerine güneş santralı inşa edilmesine karşı çıkan vatandaşlar, "Bu nasıl bir zihniyet. Bunların zihniyeti doğadaki güzellikleri yok etmek. Dişe dokunur bir tane projeleri yok. İşte CHP belediyeciliğinin sözde çevreci anlayışı. MUSKİ sahte çevreciymiş. Hani bunlar çevreciydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Muğla Valiliği'nin, SABAH'ın geçen yıl yaptığı ağaç katliamı haberlerinin üzerine 300- 400 yıllık ağaçların kesilmesi talimatını veren belediye ve kurumlar hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Ayrıca sorumluların yargılanması için soruşturma izni verildiği de belirtildi.

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