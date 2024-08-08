08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tır 3 metre yükseklikten karşı şeride uçtu, dorsenin parçaları yola savruldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 09:10
ABONE OL
Tır 3 metre yükseklikten karşı şeride uçtu, dorsenin parçaları yola savruldu

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır, 3 metre yükseklikten karşı şeride uçtu. Refüjde asılı kalan dorsenin parçaları yola savrulurken, kaza sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör