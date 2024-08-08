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Ümraniye'de 79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 14:12 Güncelleme: 08.08.2024 14:13
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Ümraniye’de 79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu

79 yaşındaki Ayhan Kılınçer, 33 yaşında olduğu ameliyat sonrası duyma kaybı yaşadı. Kılınçer, 46 yıl sonra takılan işitme cihazı ile tekrar duymaya başladı. Yaşlı kadının yıllar sonra verdiği tepki yüzleri gülümsetti.

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