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Muş'ta köy yollarında çığ tehlikesine karşı çalışmalar sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 14:09 Güncelleme: 08.08.2024 14:10
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Muş’ta köy yollarında çığ tehlikesine karşı çalışmalar sürüyor

Muş İl Özel İdaresi, yol hizmet ağında bulunan Derecik, Ilıca ve Ağıllı grup köy yollarında ‘İl Afet Riskinin Azaltılması Eylem Planı (İRAP)’ kapsamında kış aylarında oluşabilecek çığ riskini azaltma ve önleme çalışması başlatıldı.

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