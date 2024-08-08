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D-140'a dökülen asit paniğe yol açtı: Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 14:15 Güncelleme: 08.08.2024 14:16
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D-140’a dökülen asit paniğe yol açtı: Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolu otoyol gişeleri mevkiinde tırdan yola dökülen asit paniğe sebep oldu. Trafiğe kapatılan yol, AFAD ekiplerinin de sevk edildiği bölgede yapılan çalışmaların ardından temizlenerek tekrar açıldı.

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