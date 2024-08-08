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Turistik Tatvan Treni ikinci seferinde Tatvan'a ulaştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 06:29
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Turistik Tatvan Treni ikinci seferinde Tatvan’a ulaştı

Ankara'dan yola çıkan ve bölge turizminin gelişmesi amacıyla düzenlenen Turistik Tatvan Treni, ikinci seferinde Tatvan'a ulaştı. Trenin Tatvan'a varışı, kentte büyük bir coşkuyla karşılandı.

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