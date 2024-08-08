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Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 06:30
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Bingöl’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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