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Kaçak göçmenlerin saklandığın yer şaşkına uğrattı!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 01:45 Güncelleme: 08.08.2024 01:45
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Kaçak göçmenlerin saklandığın yer şaşkına uğrattı!

Aksaray'da yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin yol kenarına kurdukları çadırı fark eden tarım işçileri durumu hemen ekiplere bildirdi. Aksaray'a kadar otostop çekerek gelen 2 kaçak göçmen TEM ekiplerinin ısrarlı takibiyle arpa tarlasında yakalandı. 2 şüpheli tarlada gözaltına alınarak sınır dışı işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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