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Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim Esma Çobanoğlu
Giriş: 08.08.2024 10:06
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Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı

Kocaeli'de Gültepe Tüneli'nin içerisinde 2 otobüs, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

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