08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.08.2024 09:38 Güncelleme: 08.08.2024 09:42
ABONE OL
Sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son dört gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 8-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Balon Festivali'ne 18 ülkeden 40 balon katılıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör