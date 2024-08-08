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Diyarbakır'da sanayi sitesi yangını! Ekipler bölgede

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 10:10 Güncelleme: 08.08.2024 10:16
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Diyarbakır’da sanayi sitesi yangını! Ekipler bölgede

Diyarbakır'da bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri hemen bölgeye giderken, TOMA'lar da yangını söndürmek için destek verdi.

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