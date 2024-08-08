08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzon'da sağanak yağış sele neden oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 00:39
ABONE OL
Trabzon’da sağanak yağış sele neden oldu

Trabzonspor'un Of ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Belediye ekipleri iş makineleriyle müdahale ettiği taşkınlarda tıkanan menfezleri temizleme ve su tahliye çalışması başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör