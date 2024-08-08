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Akşam vakti korkunç olay! Ölü ve yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 01:02
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Akşam vakti korkunç olay! Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Baykan ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 otomobil feci şekilde çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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