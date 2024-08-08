08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Aksaray'da kaçak göçmenler arpa tarlasında yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.08.2024 09:12
ABONE OL
Aksaray’da kaçak göçmenler arpa tarlasında yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve Aksaray'a kadar otostop çekerek gelen 2 kaçak göçmen TEM ekiplerinin ısrarlı takibiyle arpa tarlasında yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör