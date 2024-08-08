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Şırnak'tan acı haber! Genç astsubay kalp krizi sonucu şehit oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 17:47 Güncelleme: 08.08.2024 17:59
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Şırnak’tan acı haber! Genç astsubay kalp krizi sonucu şehit oldu

Şırnak'ta görev esnasında yere yığılan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz kalp krizi geçirdi. Kalaz sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit oldu. Şehit Kalaz'ın Şırnak'a 1 ay önce tayin olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da yayınladığı taziye mesajında "Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." dedi.

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