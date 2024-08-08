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Kayseri'de sokak ortasında öldürülen şahıs toprağa verildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 17:23
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Kayseri’de sokak ortasında öldürülen şahıs toprağa verildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen şahıs toprağa verildi.

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