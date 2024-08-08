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Sancaktepe'de eşine az rastlarnır olay! Kardeşi katil olmasın diye araya girdi ama sonunu getirdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.08.2024 13:46
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Sancaktepe’de eşine az rastlarnır olay! Kardeşi katil olmasın diye araya girdi ama sonunu getirdi

Sancaktepe'de kız kardeşine sarkıntılık yapan kişinin kafasına silah dayayarak darp eden Rıdvan A., ağabeyinin kendisini durdurmaya çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucunda hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 12 Temmuz'da meydana gelen bir iş yerindeki silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri çalışma yaptı.

R.A. ve Y.A'nın, kız kardeşleri S.A'ya rahatsız edici mesajlar attığı gerekçesiyle A.K'yi işyerlerine çağırdıkları, bu sırada R.A'nın silahıyla A.K'yi yaraladığı belirlendi.

R.A'nın da kardeşi Y.A. tarafından engellenmeye çalışıldığı sırada kendi silahından çıkan kurşunla yaralandığı anlaşıldı.

Ağır yaralanan R.A'nın hastanede hayatını kaybettiği, gözaltına alınan kardeşi Y.A'nın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

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