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Manisa Spil Dağında korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 08.08.2024 14:07 Güncelleme: 08.08.2024 14:07
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Manisa Spil Dağında korkutan yangın

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki ormanlık alanda başlayan yangın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.

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