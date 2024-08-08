Ailesinin 33 yıldır aradığı adam hurdacılık yaparken bulundu! Film gibi hikaye





"GAİPLİK İPTALİ VE MİRAS İÇİN MAHKEMEYE GİTMEYECEĞİM"

33 yıldır ailesinin arama gereği duymadığını belirten Kemal Demir, "Ben geçmişime dair anne ve babamdan başka bir şey hatırlamıyorum. Onlar da ölmüşler. Ailemden kimseyi tanımıyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

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