Ailesinin 33 yıldır aradığı adam hurdacılık yaparken bulundu! Film gibi hikaye
İzmit'te yaşayan ailesinin yanından 1991 yılında ayrılan ve 33 yıldır kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Kemal Demir, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 tekerli arabası ile hurda toplarken bulundu. Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından bulunan Kemal Demir hakkında gaiplik kararı alındığı belirlendi.
Çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, kum mevkiindeki Manavgat Stadı çevresinde devriye görevi yaptığı sırada 3 tekerlekli araba ile hurdacılık yapan bir şahsı şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Üzerinde kimlik bulunmayan şahsın beyanı doğrultusunda yapılan detaylı incelemede adının Kemal Demir olduğu belirlendi.
GAİPLİK KARARI VERİLDİ
Demir'in ailesi tarafından 33 yıldır arandığı, 2013 yılında anne-babasının ölmesi ve kardeşlerinin veraset ilamı çıkartabilmeleri için Yalova'da Sulh Hukuk Mahkemesine gaiplik davası açtığı, mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyayı son kez ikamet ettiği Alanya'ya gönderdiği ve Alanya Sulh Hukuk Mahkemesinin ise 28 Temmuz 2018 tarihinde gaiplik kararı verdiği belirlendi.
AİLESİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİ
JASAT ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen Kemal Demir, hakkında yapılan işlemlerin ardından ailesinin yanına dönmeyeceğini, yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini belirtmesi üzerine kum mevkiindeki hurda aracının yanına geri götürüldü.
"DENİZ VE DENİZİN HAVASI BENİ BURAYA ÇEKTİ"
33 yıl önce 1991 yılında 17 yaşındayken anne-babası, abla ve ağabeyini arkasında bırakarak İzmit'ten ayrılan, önce Bodrum'a, ardından Kuşadası'na giden çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Demir, "2002 yılında Manavgat'a geldim. Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat'ta kaldıktan sonra Alanya'ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat'a döndüm ve 15 yıldır Manavgat'ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dedi.
"GAİPLİK İPTALİ VE MİRAS İÇİN MAHKEMEYE GİTMEYECEĞİM"
33 yıldır ailesinin arama gereği duymadığını belirten Kemal Demir, "Ben geçmişime dair anne ve babamdan başka bir şey hatırlamıyorum. Onlar da ölmüşler. Ailemden kimseyi tanımıyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdürmeye devam edeceğim" dedi.
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