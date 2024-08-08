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PTT şubesindeki vatandaşın öfkesi kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 08.08.2024 16:46
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PTT şubesindeki vatandaşın öfkesi kamerada

Erzurum'da PTT şubesinde vatandaşın görevlilere tepkisi cep telefonu ile görüntülendi.

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