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Denizli'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakayı ele verdi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 11:35
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Denizli’de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakayı ele verdi

Denizli'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada, akaryakıt istasyonunda şüphelendikleri motosiklet sürücüsü ile aralarında kovalamaca çıktı. Ekipler sürücüyü kıskıvrak yakaladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde uygulama yapan polisler, Bir akaryakıt istasyonunda bulunan E.D(18)'den şüphelenmesi üzerine durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayarak polislerden kaçmaya çalıştı.

Motosiklet sürücüsü kovalama sonucunda yakalandı.

polisten kaçma anıpolisten kaçma anı

PARA CEZASI UYGULANDI

E.D'ye "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "araç plakasında okunmayacak şekilde değişiklik yapma" suçlarından 12 bin 98 lira idari para cezası uygulandı.


SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Sürücü E.D polisten kaçtıktan sonra sosyal medya hesabından "Ya hızlı ol ya da paket" başlıklı paylaşımda bulundu. Bu paylaşım nedeniyle de 18 yaşındaki sürücüye "kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek" suçundan adli işlem yapıldı.

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