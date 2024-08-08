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Kahramanmaraş'ta biber salçası telaşı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 10:19 Güncelleme: 08.08.2024 10:22
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Kahramanmaraş’ta biber salçası telaşı

Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze yemeklere tat verip sofraları süsleyen ve kentin geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen biber salçasının yapım telaşına başladı.

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