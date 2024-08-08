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Bingöl Emniyeti, bedensel engelli Şilan'a umut oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 10:24 Güncelleme: 08.08.2024 10:24
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Bingöl Emniyeti, bedensel engelli Şilan’a umut oldu

Bingöl'de yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 11 yaşındaki Şilan, İl Emniyet Müdürlüğünce hediye edilen akülü sandalye ile daha önce gezemediği ve gidemediği parklara Toplum Destekli Polislik Şubesi biriminde görevli ablalarının da desteğiyle gidebiliyor.

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