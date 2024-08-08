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Amasya'nın ‘tescilli sarı altını' çiçek bamyası altından daha kolay satılıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 10:16 Güncelleme: 08.08.2024 10:16
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Amasya’nın ‘tescilli sarı altını’ çiçek bamyası altından daha kolay satılıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının bu yılki hasadı yüzleri güldürdü.

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