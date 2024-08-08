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Eğirdir Gölü'nde bu kez sinek istilası

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 14:22
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Eğirdir Gölü’nde bu kez sinek istilası

Kuraklık tehdidi yaşayan, yüzeyinde su bitkileri ve algler bulunan, içerisindeki canlıların ölü olarak kıyıya vurduğu ve bazı bölgelerinin bataklığa döndüğü Eğirdir Gölü'nde yaşanan sinek istilası görüntülendi.

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