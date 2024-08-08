İstanbul’da trafiği kilitleyen çalışma! Bahçelievler ve Avcılar’da D-100’de sürücüler yolda kaldı

İstanbul'da trafik çilesi

ÇALIŞMALAR 1 HAFTA SÜRECEK

Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.