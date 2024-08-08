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İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma! Bahçelievler ve Avcılar'da D-100'de sürücüler yolda kaldı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 10:57 Güncelleme: 08.08.2024 11:01
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İstanbul’da trafiği kilitleyen çalışma! Bahçelievler ve Avcılar’da D-100’de sürücüler yolda kaldı

İstanbul'da Bahçelievler ile Avcılar mevkisinde devam eden yol ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bahçelievler ve Avcılar'da "beyaz yol "yol çalışması başlattı. Başlatılan yol çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik oluştu.Metrobüs hattında başlatılan çalışma kapsamında Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırılıp, yola dubalar yerleştirildi.

ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK OLUŞTU
Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik çilesiİstanbul'da trafik çilesi

ÇALIŞMALAR 1 HAFTA SÜRECEK
Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

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