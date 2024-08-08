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Fatih'te dehşete düşüren anlar! Fenalaşıp yere yığıldığı anda başının üzerinden otomobil geçti

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 10:50 Güncelleme: 08.08.2024 11:06
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Fatih’te dehşete düşüren anlar! Fenalaşıp yere yığıldığı anda başının üzerinden otomobil geçti

İstanbul Fatih'te 64 yaşındaki bir kişi, geçirdiği operasyon sonrası bir tanıdığı ile birlikte pastanede oturdu. Kısa süre sonra yaşlı adam bir anda fenalaşıp yere yığıldı. O sırada sokaktan geçen bir otomobil zavallı adamın başının üzerinden geçti. Görenleri dehşete düşüren o anlar kameralara işte böyle yansıdı.

Fatih'te Hakan Yıldız (64) geçirdiği operasyonun ardından bir pastanede arkadaşlarıyla oturdu. Bu sırada fenalaşan Yıldız yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil yere düşen Yıldız'ın kafasının üstünden geçti. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Hakan Yıldız (64) geçirdiği by pass operasyonunun ardından dün kontrol amaçlı hastaneye gidecekti.

Hastaneye gitmeden önce bir pastanede arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü.Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti.

Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞU AN DURUMU İYİ"

Pastane çalışanlarından İlhan Arslan, "Sabah 07.00 sıralarında devamlı müşterilerimiz gelip dışarıda oturdular. Yakın zamanda by pass olan kişi baygınlık geçirip yola doğru düştü. O sırada geçen araç kafasının üzerinden geçti. Ben sonradan kendisini ziyarete gittim durumu iyiydi. Hayati tehlikesi yoktu. Korkunç bir sahneydi. Çok daha büyük zarar görebilirdi. Allah'a şükür şu an durumu iyi" dedi

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