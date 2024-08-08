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Gasp şüphelileri 20 saatlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.08.2024 12:54 Güncelleme: 08.08.2024 12:56
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Gasp şüphelileri 20 saatlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı

İzmir Karşıyaka’da, darp ettikleri kişinin cep telefonunu ve kredi kartlarını gasp eden şüphelilerin marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

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