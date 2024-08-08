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3 kişinin motosikletle yolculuk yaptığı anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 13:03
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3 kişinin motosikletle yolculuk yaptığı anlar kamerada

Karabük'te 2'si çocuk 3 kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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