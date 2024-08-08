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15 köye hayvan sulama kürünleri tahsis edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.08.2024 10:26
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15 köye hayvan sulama kürünleri tahsis edildi

Tarım ve Orman BakanlığınınMera Islah ve Amenajmanı Projeleri” kapsamında Ardahan'daki 15 köye tahsis edilen metal kürünlerin dağıtımı için program düzenlendi.

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